Terribile incidente vicino a Brisbane: aereo cade in mare in Australia causando la morte di 4 persone. Tra le vittime, purtroppo, anche due bambini, che erano a bordo del velivolo caduto in mare. Una terribile tragedia che segue quella avvenuta a Santo Domingo, che ha provocato la morte di 9 persone.

Il piccolo aereo da turismo è precipitato in mare. Non c’è nessun superstite. Tutti i passeggeri che erano a bordo hanno perso la vita. Quattro i morti, tra i quali due bambini, che erano insieme a due adulti, tra i quali c’era anche il pilota alla guida del velivolo.

Il dramma è avvenuto domenica 19 dicembre 2021 davanti alle coste di Scarborough Marina a Redcliffe, non lontano da Brisbane. I passeggeri erano a bordo del mezzo per un volo di piacere e si trovavano a nord-ovest della capitale del Queensland quando è avvenuto lo schianto.

All’improvviso, forse per guasto al motore, quando in Italia era la mezzanotte tra sabato e domenica (in Australia erano circa le 9 di domenica mattina), l’aereo è caduto nell’oceano improvvisamente, capovolgendosi. Nessuno è riuscito a mettersi in salvo.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi via mare, con la Guardia Costiera australiana, ma per i passeggeri non c’è stato nulla da fare. A causa del rovesciamento del piccolo aereo da turismo, i due adulti e i due bambini sono rimasti bloccati nel mezzo. E purtroppo sono morti annegati.

Aereo cade in mare in Australia, nessun passeggero riesce a sopravvivere

L’aereo era completamente capovolto, ma ancora galleggiante nelle acque dell’oceano, quando i soccorritori sono arrivati. Alla guida c’era un uomo di 69 anni morto insieme agli altri tre occupanti del velivolo da turismo.

Non è stato facile trovare tutti i corpi. Sono dovuti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme agli agenti di Polizia e alla Guardia Costiera. Si indaga sulle cause: pare che il pilota avesse segnalato problemi al motore dopo il decollo. Il pilota aveva richiesto un atterraggio di emergenza sulla pista di Redcliffe.