Aereo DHL si spezza in due: a bordo c’era il pilota e i membri dell’equipaggio

Incidente aereo in Costa Rica, a causa di un guasto meccanico aereo DHL si è spezzato in due durante l'atterraggio d'emergenza

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante un incidente aereo che ha sconvolto tutta la Costa Rica. Un aereo DHL giallo si è spezzato in due mentre stava eseguendo un atterraggio d’emergenza. Fortunatamente i due membri di equipaggio a bordo e il pilota ne sono usciti illesi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella giornata di giovedì 7 aprile 2022 nell’aereoporto principale della Costa Rica è avvenuto un incidente aereo. Un aereo appartenente alla nota società di logista DHL adibita al trasporto di posta e pacchi si è spezzato in due mentre stava atterrando.

L’incidente aereo ha causato la chiusura temporanea dello scalo internazionale di San Jose. In particolare, il Boeing 757 era decollato dall’aeroporto internazionale Juan Santamaria. Circa 25 minuti dopo, il pilota è stato costretto a fare un atterraggio d’emergenza a causa di un guasto meccanico.

Dunque , durante la manovra di atterraggio il velivolo si è spezzato in due, precisamente in corrispondenza delle ruote posteriore. Il tragico episodio è avvenuto all’incirca alle ore 10:30 in Costa Rica e a bordo, oltre al pilota, c’era due membri dell’equipaggio.

Incidente aereo: il video diffuso sul web

Fortunatamente tutti i presenti a bordo ne sono usciti illesi. Tuttavia sono stati comunque trasportati in ospedale per prevenire il peggio in quanto si trovavano in uno stato di shock. A diffondere il video dell’aereo che si spezza in due è stata “La Cutacha Noticiosa”. Nel giro di pochissime ore il filmato è diventato virale sul web.

A causa dell’incidente aereo lo scalo internazionale di San Jose è stato costretto a chiudere temporaneamente causando numerosi disagi a numerosi passeggeri. Per tanto centinaia di voli sono stati cancellati e circa 8000 passeggeri non sono potuti partire.