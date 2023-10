La triste vicenda risale allo scorso 3 ottobre. Michele Cavallotti, 22 anni, originario di Crema (Cremona), ha perso la vita a Newberg, in Oregon (Stati Uniti).

Michele Cavallotti era un aspirante pilota e frequentava la Hillsboro Flight Academy. Quell’indimenticabile giorno, si trovava sul velivolo che si è schiantato sul tetto di una casa. Purtroppo il 22enne ha perso la vita nell’impatto, insieme ad un altra persona. Mentre una terza è rimasta ferita e soccorsa dal 911.

Sono stati i residenti a lanciare l’allarme, dopo aver visto l’aereo precipitare e schiantarsi contro una casa. Parte del velivolo è stato recuperato all’interno dell’abitazione, mentre il resto nel cortile. I proprietari dell’immobile, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo.

La triste notizia ha raggiunto l’Italia in poche ore, sconvolgendo tutti coloro che lo conoscevano. I genitori di Michele Cavallotti hanno subito raggiunto gli Stati Uniti, devastati dal dolore e costretti a riconoscere il loro amato ragazzo.

Michele Cavallotti sognava di prendere il brevetto di volo

Il 22enne si era diplomato a Bergamo, all’istituto tecnico aeronautico. Aveva poi deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per poter frequentare l’accademia per piloti e ottenere così il brevetto di volo. Era il suo grande sogno.

Le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire quanto accaduto, grazie alle testimonianze e al filmato di una delle persone presenti sul posto, durante il drammatico schianto. Il video mostra il velivolo che perde quota e si schianta sull’abitazione. Tuttavia, le cause di quanto accaduto non sono ancora state accertate. Cavallotti ha perso la vita insieme ad un altra persona, che si presume essere il pilota istruttore. I Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare una terza persona che era a bordo dell’aereo. Si trova ora ricoverata in ospedale.

Le indagini sono ancora in corso, gli accertamenti sul mezzo e sui corpi saranno fondamentali per far luce su cosa sia realmente accaduto.