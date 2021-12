Terribile il bilancio di un incidente che ha coinvolto un aereo, precipitato a Santo Domingo, a pochi minuti dal decollo. A bordo 7 persone più 2 membri dell’equipaggio. Sono 9 le persone morte nel terribile impatto, che non ha permesso a nessuno di sopravvivere. Tra le vittime anche il produttore Flow La Movie, la moglie e il figlio.

Una vera e propria tragedia quella che è avvenuta a Santo Domingo nella Repubblica Domenicana. Il piccolo velivolo da turismo dell’Helidosa Aviation Group è caduto poco dopo la partenza dall’aeroporto.

Lo schianto al suolo ha causato la morte di 9 persone. Sono due membri dell’equipaggio e 7 passeggeri che si trovavano a bordo, tra i quali, purtroppo, anche due bambini, deceduti nello schianto.

Nel tragico incidente avvenuto in volo, poco dopo il decollo, hanno perso la vita anche il produttore musicale portoricano Jose A. Hernandez, meglio conosciuto come Flow La Movie, la moglie e il figlio.

L’aereo aveva appena preso il volo ed è precipitato, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza, sulla pista dell’aeroporto Las Americas di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Il volo era diretto verso la città di Orlando, in Florida. Era partito dall’aeroporto internazionale La Isabela nella Repubblica Dominicana. E si è schiantato 15 minuti dopo il decollo.

Aereo precipitato a Santo Domingo, nessun sopravvissuto

L’Helidosa Aviation Group, che ha avviato un’indagine e collaborerà per ricostruire quanto successo, visto che ancora non si sanno le cause della tragedia, in una nota ha detto:

Questo incidente ci provoca grande dolore e dolore. Vi chiediamo di unirvi in solidarietà per sostenere le famiglie colpite, che insieme a noi stanno attraversando questo momento difficile.

Molti i messaggi di cordoglio online per la scomparsa del produttore portoricano, che è morto nel terribile schianto insieme alla moglie Jiménez García e al loro bambino.