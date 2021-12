Si chiamata Giovanna Cantarero, per tutti Jenny ed è la vittima di un terribile episodio avvenuto nella serata di ieri, venerdì 10 dicembre. Era appena uscita da lavoro e stava tornando a casa. Quando all’improvviso è stata uccisa da diversi colpi di arma da fuoco.

I sanitari intervenuti purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Tanti suoi amici e parenti, distrutti dalla vicenda, sono andati sul posto fino a tarda notte.

La tragedia si è consumata intorno alle 21.30 di venerdì 10 dicembre. Precisamente tra via Alberto Nobel e via Alende, all’uscita del panificio dove lavorava, nel piccolo comune di Misterbianco, in provincia di Catania.

Giovanna stava tornando a casa, quando all’improvviso dopo aver fatto pochi metri, qualcuno le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco. Uno dei quali ha causato la sua tragica morte.

La ragazza di appena 27 anni aveva in mano una busta con del pane, che è stata ritrovata proprio vicino al suo corpo. Purtroppo ha lasciato una bambina di 2 anni, che la stava aspettando nella sua abitazione.

Tanti suoi amici e familiari quando hanno saputo ciò che era successo, sono andati sul posto e sono rimasti lì, sotto la pioggia, fino a tarda notte. Tutti sconvolti e distrutti dal dolore.

Le indagini per la morte di Giovanna Cantarero

Gli inquirenti intervenuti ovviamente, hanno aperto un fascicolo d’indagine, al momento però non risulta esserci nessun sospettato. Nella notte hanno ascoltato gli amici e i parenti, per capire il movente dietro questo drammatico omicidio. Vogliono scoprire chi frequentava la donna.

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura non stanno escludendo nessuna ipotesi. Infatti vogliono capire se dietro questa tragedia ci sia un movente passionale o maturato per altri motivi.

L’unica cosa che risulta essere chiara, è che la morte di questa giovane mamma non sia avvenuta per sbaglio. La persona che ha esploso quei colpi di arma da fuoco, aveva intenzione proprio di ucciderla. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.