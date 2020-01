Aereo scarica carburante in volo, colpiti bambini Aereo costretto ad atterraggio di emergenza, scarica carburante in volo. Colpite due scuole e circa venti bambini.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è accaduta nei giorni scorsi a Los Angeles, dove un Boeing 777 della Delta Airlines, diretto a Shanghai, è dovuto tornare indietro ed ha dovuto scaricare il carburante mentre era in volo. Sono state colpite sessanta persone e circa venti bambini.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna non ha riportato gravi danni. I paramedici sono intervenuti subito per aiutare le persone che hanno inalato i fumi del liquido.

Secondo le informazioni che sono emerse, sembrerebbe che il pilota, sia partito da Los Angeles e doveva arrivare a Shanghai. Era un viaggio come gli altri.

Purtroppo però, pochi minuti dopo il decollo, il suo aereo ha iniziato a creare dei problemi e proprio per questo è stato costretto a tornare indietro, al suo aeroporto di partenza.

Prima dell’atterraggio il pilota, per far diminuire il peso del veicolo, è stato costretto a svuotare il suo carburante. Secondo la società di trasporti, non aveva altra scelta, doveva salvare la vita alla gente che aveva a bordo e per questo fare un atterraggio di emergenza.

Durante lo svuotamento, il liquido è andato a finire su una zona abitata ed anche su due scuole. Infatti, sono state colpite circa sessanta persone, tra cui venti bambini.

I responsabili, quando hanno capito la gravità della situazione, hanno allertato subito i soccorsi e sul posto sono arrivati i para medici, che hanno lavorato per cercare di tranquillizzare e di stabilizzare le condizioni dei presenti e delle persone colpite dal carburante.

Avevano inalato dei fumi, mentre erano nel cortile a giocare. Per fortuna nessuno è stato trasportato in ospedale, poiché per i dottori che sono intervenuti sul posto, non ce n’era bisogno. Sono tutti in ottima salute.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa incredibile vicenda.

