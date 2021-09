Dopo la paura per il tumore e per l'operazione subita, Pelè torna felice sui social e annuncia di essere uscito dalla terapia intensiva

Dopo la preoccupazione per le condizioni di salute precarie di Pelè e per la notizia del tumore che lo aveva colpito al colon, i milioni di tifosi dell’ex campione brasiliano possono finalmente tirare un bel sospiro di sollievo. O’ Rey, dopo l’operazione e le cure ricevute all’ospedale di San Paolo, è finalmente uscito dal reparto di terapia intensiva e si sta riprendendo.

Credit: pele – Instagram

Tutti i supporters dell’ex asso brasiliano, tempo fa, si erano preoccupati per un’insolita sparizione dai social del loro beniamino. Lui che sui social passa molto tempo e non è mai mancato dall’aggiornare tutti della sua vita.

Dopo qualche settimana di assenza, ci aveva pensato lui stesso a tranquillizzare tutti, scrivendo questo messaggio sul suo account:

Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Sono andato per i miei esami di routine, che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia. Fate loro sapere che non gioco domenica prossima!

Qualche giorno dopo, è arrivato un altro post sempre su Instagram:

Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio per essersi sentito molto bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stata operata per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana.

Pelè fuori pericolo

Credit: pele – Instagram

Il sorriso di Pelè non è mai sparito dal suo viso e lui non ha mai smesso di mostrare coraggio e voglia di vivere. Ma alla notizia del tumore, è inevitabile che tutti si siano preoccupati per lui.

Oggi, quella preoccupazione sta mano mano svanendo. E il motivo è legato al bollettino medico diramato proprio dalla struttura sanitaria in cui il campione ha ricevuto le sue cure.

Il paziente Edson Arantes do Nascimento si presenta in buone condizioni cliniche e ha lasciato il reparto di terapia intensiva. Resterà in convalescenza in reparto

Il calciatore, subito dopo essere uscito dalla terapia intensiva, è subito tornato dai suoi fan di Instagram.