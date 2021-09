I milioni di fan del grandissimo Pelè, da qualche tempo erano preoccupati per le condizioni di salute di quello che è considerato, insieme a Maradona, il calciatore più forte di tutti i tempi. Gli stessi tifosi, ieri, hanno tirato un sospiro di sollievo, nel momento in cui l’asso brasiliano ha pubblicato un messaggio sui social spiegando i motivi che lo hanno allontanato nelle ultime settimane.

Credit: pele – Instagram

Pelè non ha certo bisogno di molte presentazioni. È considerato, insieme a Diego Armando Maradona, il calciatore più forte di sempre. Un bomber capace di segnare oltre 1000 gol in carriera, divisi tra Brasile e Santos, il club che ha sempre amato e che lo ha reso grande.

Oggi Pelè ha 80 anni e come è naturale che sia, la salute inizia a presentare i primi acciacchi. Da tempo, per via di un’operazione all’anca, l’asso verdeoro non riesce a camminare in autonomia. Ciononostante, il sorriso non è mai sparito dal suo viso.

Tanti fan, la settimana scorsa, si erano preoccupati per la sua sparizione dai social network. Con un post su Instagram, l’ex calciatore aveva spiegato i motivi di questa assenza.

Ragazzi, non sono svenuto e sono in ottima salute. Sono andato per i miei esami di routine, che non avevo potuto fare prima a causa della pandemia. Fate loro sapere che non gioco domenica prossima!

La diagnosi di Pelè

Credit: pele – Instagram

6 giorni dopo questo post, è apparsa un’altra foto sul suo profilo. Nell’istantanea si vede Pelè che indossa la sua seconda pelle, ovvero la maglia del Brasile.

Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio per essersi sentito molto bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stata operata per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana.