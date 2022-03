Le toccanti parole con cui Gigi D'Agostino aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, che purtroppo non sono migliorate

Era lo scorso dicembre quando Gigi D’Agostino, uno dei musicisti, compositori e deejay italiani più amati nel mondo, annunciava tramite social della terribile malattia contro cui sta lottando. Ieri, sul suo forum “Casa Dag”, è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Occasione colta anche per ringraziare ancora i milioni di fan che lo aiutano molto con il loro sostegno e amore.

Continua la lotta di Gigi Dag contro il brutto male che lo ha colpito da ormai qualche mese. Era circa la metà di dicembre scorso, quando sul suo account Instagram era apparso un post, nel quale il musicista annunciava a tutti di essere malato. Queste le sue parole:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.

Immediato ed incalcolabile l’affetto che tutti i suoi fan, milioni in tutto il mondo, hanno dimostrato al loro beniamino. A colui che ha fatto ballare intere generazioni a cavallo tra gli anni ’90 e 2000.

Molto emozionante, per esempio, il flash mob organizzato per lui alla fine di gennaio. In migliaia si sono ritrovati sotto casa dei suoi genitori, a Torino, suonando, cantando e ballando le sue indimenticabili hit.

Le condizioni attuali di Gigi D’Agostino

In questi giorni si è celebrato il ventesimo anniversario dell’apertura di Casa Dag, il forum dedicato all’artista e a tutti i suoi fan. Per l’occasione, Gigi è tornato a parlare della sua malattia e delle sue condizioni.

Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati nemmeno peggioramenti… Voglio pensare che sia un buon segno.

Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore… Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo… Voglio credere che andrà così.

Concludendo, ha ringraziato ancora tutti i fan per l’immenso affetto ricevuto, ribadendo: