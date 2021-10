Dolore per la morte di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, due giovani fidanzatini di soli 17 anni: coinvolti in un grave incidente

Lutto ad Agrigento per la morte di Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. I due fidanzatini sono rimasti coinvolti in un violento incidente e hanno perso la vita a soli 17 anni. I ragazzi si trovavano a bordo di uno scooter e stavano percorrendo la statale 118 Corleonese-Agrigentina.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, sembrerebbe che Gaetano abbia perso il controllo del suo mezzo a due ruote, forse a causa della pioggia e abbia invaso la corsia opposta.

Di fronte a loro stava viaggiando una Range Rover. Il frontale è stato violento e purtroppo fatale per la giovane coppia. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai soccorsi, che si sono precipitati sul posto. A nulla però sono serviti i disperati tentativi degli operatori sanitari. Per Gaetano Maragliano e Martina Alaimo non c’era più nulla da fare.

Morte Gaetano Maragliano e Martina Alaimo: le parole del Sindaco

Il Primo Cittadino del comune di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha voluto spendere qualche parola dopo la tragica notizia e mostrare vicinanza e supporto alle famiglie dei due 17enni, colpite da una straziante ed inaspettata perdita:

Credit: pixabay.com

Siamo tutti sconvolti per la terribile tragedia che si è abbattuta sulle famiglie di Gaetano e Martina. Vi chiedo di pregare affinché trovino conforto a questo immenso dolore. Proclamerò lutto cittadino per il giorno dei funerali. È l’unico modo che abbiamo per stringerci al loro dolore.

Una comunità sconvolta

Sui social sono tantissimi i messaggi apparsi dopo la morte dei due fidanzati di soli 17 anni. I loro amici hanno pubblicato foto accompagnate da messaggi increduli e da parole di addio. L’intera comunità di Raffadali è in lutto e sta mostrando vicinanza alle due famiglie. Anche la scuola ha espresso il proprio cordoglio:

Credit: pixabay.com