Terribile incidente frontale a Iseo. Purtroppo nello schianto avvenuto in strada all’interno di una galleria due fidanzati sono morti sul colpo, mentre altre quattro persone risultano ferite. I soccorritori sono subito intervenuti per prestare le prime cure, ma purtroppo per i due giovani ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Fonte Pixabay

Andrea Fanti di 29 anni ed Elisa Ravizzola di 27 anni sono le due vittime morte nella notte del 26 giugno 2021 in una galleria di Iseo, città in provincia di Brescia, in Lombardia. La coppia viveva a Lumezzane, comune sempre all’interno della stessa provincia.

A bordo con le due vittime morte in questo terribile incidente frontale c’erano anche due amici, che hanno riportato delle ferite e si trovano oggi ricoverati in ospedale, anche se le condizioni non sarebbero gravi. Come lo sono invece quelle delle due persone a bordo del furgone che si è schiantato frontalmente contro l’auto di Andrea ed Elisa.

L’auto della coppia si è schiantata frontalmente contro un furgone. Elisa, originaria di Villa Carcina e operatrice all’interno della Rsa Villa dei Pini, e il fidanzato Andrea, con cui conviveva a Lumezzane, sono morti sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarli.

I due amici che viaggiavano con loro sono in ospedale e non si hanno molte notizie sulle loro condizioni di salute, anche se fonti vicine al nosocomio parlano di condizioni non preoccupanti. Gravissimi i due occupanti del furgoncino Ford che si è scontrato.

Fonte Facebook

Incidente mortale a Iseo: la ricostruzione

Sul luogo dell’incidente sono giunte subito le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro. Uno dei due veicoli ha invaso la corsia opposta: entrambi i mezzi erano distrutti.

Il sindaco di Lumezzane su Facebook ricorda le vittime: