Agrigento, morto il piccolo Luca a soli 4 anni: era affetto da una rara patologia Agrigento, morto il piccolo Luca: le parole dell'Associazione

Nelle scorse ore è arrivata una terribile notizia. Luca un bimbo di soli quattro anni, è morto. I genitori, insieme ai medici, hanno cercato di fare il possibile affinché potesse migliorare. Però, nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Tutta la comunità, proprio come la famiglia, è sconvolta per questo lutto. Il bimbo ha lasciato un vuoto incolmabile per tutti loro.

In base alle informazioni che sono state rese note, tutto è accaduto a Melfi, un piccolo comune in provincia di Agrigento. Sin dalla nascita, Luca soffriva di una rara patologia.

I genitori Giancarlo Passerini e Camelia Valenti hanno sempre lottato e non hanno mai perso la speranza. Purtroppo però, alla fine, per il bimbo non c’è stato più nulla da fare.

A dare la triste notizia in un post su Facebook, è stata l’associazione Orazio Capurro, Amore per la Vita Onlus:

“L’associazione Orazio Capurro, Amore per la Vita Onlus non dimenticherà mai il viso d’angelo del piccolo Luca, conosciuto nei primi mesi del 2018. Seppure la sua camerette era allestita come la stanza di una clinica, in quanto Luca viveva collegato ad un ventilatore polmonare ed a una serie di apparecchiature che monitoravano costantemente i suoi parametri vitali, a causa della patologia da cui era affetto fin dalla nascita, in quella casa c’era ancora spazio per sorrisi e per la speranza.

I genitori non si sono mai arresi, anche quando per i medici il loro figlio poteva vivere solo alcuni mesi. Per papà Giancarlo e mamma Camelia il tempo trascorso con il piccolo Luca era un dono prezioso e nonostante non vivessero in condizioni agiate il sig. Giancarlo ha deciso di lasciare il suo lavoro per stare accanto al proprio figliolo, per accudirlo e per godersi ogni istante che il buon Dio gli avrebbe concesso di trascorrere insieme.

Oggi pomeriggio abbiamo appreso la triste notizia che Luca è volato in cielo ed esprimiamo vicinanza e sentite condoglianze alla famiglia Passerini.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.