Agropoli, arrivati i primi risultati dell'autopsia eseguita sui corpi dei due coniugi trovati morti in casa: cosa è emerso dall'esame

Gli inquirenti nella giornata di ieri, hanno avuto delle risposte importanti per la vicenda dei coniugi trovati senza vita nella loro abitazione a Agropoli. Tuttavia, da questo esame si dovrebbe anche chiarire l’ora che ha portato ai loro decessi.

Annalisa Rizzo ha perso la vita a causa di un fendente che ha trafitto la gola. Però il medico sul corpo, ha trovato almeno altri 10 fendenti, che portano a pensare che la donna abbia cercato di difendersi.

Il marito invece, Vincenzo Carnicelli aveva solo una ferita nella zona del collo, che però non ha provocato subito il suo decesso, ma bensì in diversi minuti. Per questo ora bisognerà capire l’ora esatta dei decessi.

La donna avrebbe cercato di difendersi in tutti i modi. Il medico legale Adamo Maiese sul suo corpo ha trovato tagli su braccia ed addome. Segni compatibili con un suo tentativo di difesa.

Vincenzo invece, aveva un solo taglio, ma bisognerà capire ora se auto inferto o se fatto dalla moglie, nel tentativo di difendersi. Vicino ai corpi hanno trovato appunto un coltello ed anche un taglierino, possibili oggetti usati per il delitto.

L’orario che ha portato al decesso dei coniugi

Annalisa e Vincenzo sono stati trovati senza vita dai familiari della donna. La mamma allarmata perché non aveva ricevuto una sua telefonata, ha provato prima a chiamarla. Però non ha mai ricevuto una risposta.

Per questo motivo si è recata nella casa della famiglia ed è solo quando è entrata che si è trovata davanti la scena straziante. La coppia era ormai senza vita, la lite sembrerebbe essere partita dal salotto e poi finito nella camera da letto. La figlia 13enne dormiva nella sua stanza e non si è accorta di niente.

La nuova ipotesi degli inquirenti è proprio che i due abbiano perso la vita la sera precedente al ritrovamento. Questo perché dalle condizioni in cui hanno trovato i corpi, i decessi sembrano essere avvenuti diverse ore prima.

Gli inquirenti hanno scoperto che Annalisa e Vincenzo avevano deciso di separarsi ed insieme stavano facendo una pratica consensuale. Tuttavia, si pensa che l’uomo che era convinto fosse solo un momento e che presto la situazione sarebbe cambiata.