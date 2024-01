Dramma ad Agropoli, marito e moglie trovati morti in casa, la figlia 13enne era nella sua stanza a dormire: l'ipotesi è omicidio-suicidio

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, lunedì 22 gennaio. Marito e moglie di 63 e 43 anni, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. Al momento l’ipotesi più accreditata è quello che si è trattato di un delitto, con un gesto estremo.

Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso, ma non si escludono nemmeno le altre ipotesi. Non è ancora chiaro se l’allarme è scattato dai vicini o dalla madre della donna.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa famiglia è iniziato nella prima mattina di lunedì 22 gennaio. Precisamente nell’abitazione che si trova in via Donizetti, ad Agropoli, in provincia di Salerno.

I coniugi trovati senza vita erano Vincenzo Carnicelli di 63 anni, che lavorava come pizzaiolo e la moglie Annalisa Rizzo, di 43 anni, che era una dipendente della banca.

Da ciò che emerso in queste ore, i primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni vicini, che hanno sentito le urla della coppia. All’improvviso poi, il silenzio. Per questo hanno chiesto aiuto agli agenti.

Le forze dell’ordine entrate nella casa della famiglia, purtroppo si sono trovati davanti alla straziante scena. Entrambi erano ormai senza vita.

Marito e moglie trovati deceduti: le indagini del caso

La figlia 13enne della coppia, al momento è sotto shock. Questo perché sembrerebbe che in quei minuti era nella sua stanza a dormire.

I vicini affermano che tra i due è scattata una lite, che si è conclusa con un delitto. L’uomo avrebbe messo fine alla vita della donna, con diversi fendenti. Successivamente ha puntato l’arma verso di sé e si è tolto la vita.

Sul posto sono intervenuti gli inquirenti, che ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Al momento però l’ipotesi che sembra essere più plausibile è proprio quella del delitto, con conseguente gesto estremo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.