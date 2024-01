In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i minuti strazianti che hanno portato al decesso dei due coniugi, nella città di Agropoli. La figlia 13enne stava dormendo nell’altra stanza e avrebbe sentito le urla, ma non avrebbe dato peso a ciò che stava accadendo.

Vincenzo Carnicelli, aveva 63 anni ed era appena tornato a casa, dopo aver lavorato come pizzaiolo in Germania. Annalisa Rizzi invece, aveva 43 anni e lavorava come impiegata in una banca.

La mattina di lunedì 22 gennaio alle 8 lei doveva essere sul posto di lavoro, ma non è mai arrivata. La madre si è subito preoccupata non avendo ricevuto la solita chiamata mattutina. Ha provato a chiamare la figlia, ma non ha mai ricevuto una risposta.

I due genitori però, una volta entrati nella casa della famiglia, si sono trovati davanti alla straziante scena. La lite tra Vincenzo ed Annalisa, molto probabilmente, è iniziata in salotto.

Tuttavia, poi si è conclusa nella camera da letto, dove poi hanno trovato i corpi. Vincenzo aveva diverse ferite, segno che forse la moglie ha cercato di difendersi in tutti i modi.

Le autopsie sui corpi dei coniugi trovati senza vita

Nella giornata di ieri, avrebbero anche eseguito le autopsie. Dalle prime informazioni emerse però, la donna dopo aver cercato in tutti i modi di difendersi, ha perso la vita a causa di un fendente alla gola.

Il marito invece, avrebbe usato un altro coltello per togliersi la vita. Nei momento in cui hanno trovato i corpi, la nonna è subito andata nella stanza dove la figlia 13enne stava dormendo e l’ha portata fuori.

Molto probabilmente ha sentito le urla, ma forse era talmente abituata, che non si è alzata. La coppia a gennaio di quest’anno aveva deciso di separarsi, l’uomo si era detto convinto di questa decisione, ma forse sperava che era solo un momento.

Solo lo scorso 8 dicembre, nel cambiare la sua immagine di profilo sui social, aveva messo una foto di famiglia, con scritto: “Famiglia felice!” Solo pochi giorni dopo l’ha cambiata, togliendo la moglie e mettendone una con sua figlia.