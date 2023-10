Il dramma di Manola Maira la giovane 36enne deceduta in seguito ad un malore: il racconto di un passante intervenuto per aiutare

Aveva scoperto di aspettare il suo secondo bambino Manola Maira, la giovane deceduta nella serata di martedì 24 ottobre, in seguito ad un malore. I familiari che erano felici, si sono trovati a fare i conti con delle perdite davvero dolorose e strazianti.

Sono tutti sconvolti ed addolorati per questo grave lutto, che ha colpito il comune di Agropoli. La donna lascia un bimbo molto piccolo, il compagno e tutti i suoi cari.

I fatti sono avvenuti poco prima delle 19 di martedì 24 ottobre. Precisamente nei pressi di piazza Risorgimento, che si trova nel comune di Agropoli, in provincia di Napoli. Manola viveva lì da molto tempo.

Tuttavia, questa sera era in macchina con la madre. Per loro sembrava essere una giornata come le altre e fino a quel momento non era accaduto nulla si insolito. Tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, la giovane ha iniziato ad accusare uno strano malore. La madre si è presto resa conto che la situazione era grave. Per questo ha subito fermato la macchina ed ha chiesto aiuto ad alcuni passanti. Uno dei commercianti della zona, su cosa è successo ha raccontato:

Ci siamo subito mobilitati per aiutarle, la mamma ci ha detto che sua figlia soffriva di asma. Per cui in attesa dell’arrivo dei sanitari abbiamo cercato di soccorrerla come si poteva.

Il decesso di Manola Maira dopo l’arrivo dei medici

I medici intervenuti sul posto, hanno disposto per lei il tempestivo trasporto in ospedale. Però è proprio qui che a causa di un arresto cardiaco, che la donna è deceduta lasciando strazio e sconforto nei confronti dei suoi cari.

Ovviamente ora sono tutti sconvolti e vogliono avere delle risposte concrete su cosa le è successo. Per la famiglia di Manola questo doveva essere un periodo di gioia, visto l’arrivo del secondo bambino, che si è trasformato in un dramma.

In queste ore sono davvero tante le persone che la stanno ricordando con dei post sui social, di condoglio e di affetto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.