Per la coppia annegato nel lago di Como, il socio di Morgan Algeri spiega il perché l'uomo non è riuscito ad uscire dall'acqua

In queste ore stanno venendo fuori dettagli molto importanti per le indagini della vicenda della coppia annegata nel lago di Como. Gli inquirenti hanno preso in considerazione l’ipotesi di un guasto meccanico della Mercedes Gls, che il 38enne aveva noleggiato solo diverso tempo prima.

Tiziana Tozzo e Morgan Algeri si erano conosciuti sui social da poco tempo. Dopo aver parlato un po’ in chat, hanno deciso di incontrarsi per la prima volta, nella sera del 6 gennaio.

I testimoni infatti, hanno detto di averli visti tranquilli, a ridere ed a scherzare, sia al ristorante dove hanno mangiato, che in strada. Successivamente sono risaliti in auto ed è avvenuto il dramma.

Tiziana lavorava come impiegata ed era mamma di un 14enne. Morgan invece, era di Brembate Sopra e lavorava come pilota di aerei. Da poco tempo l’uomo aveva deciso di noleggiare il Suv.

Tuttavia, dal racconto della stessa sorella dell’uomo e della sua ex fidanzata Monica, da qualche settimana gli dava dei problemi nell’accensione. Gli inquirenti visti i racconti di queste persone, hanno escluso l’ipotesi di un gesto estremo.

Erano tante le ipotesi prese in considerazione dagli agenti, ma dai racconti dei familiari delle vittime, quella di un malfunzionamento del veicolo, sembra essere quella più accreditata.

Coppia annegata nel lago di Como, il racconto del socio di Morgan Algeri

Il collega e socio di Morgan, interrogato dagli inquirenti ha fatto rivelazioni importanti. Il 38enne, essendo addestrato di queste situazioni, ha cercato in tutti i modi di salvare entrambi, ma non è riuscito nel suo obiettivo. L’uomo su Morgan ha detto:

Era pilota collaudatore e responsabile della sicurezza della Scuola volo, oltre che un esperto subacqueo. Si sottoponeva ogni anno ai corsi di aggiornamento di Water Escape Training.