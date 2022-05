Continuano le indagini per la morte di Ahmed Jouider, il 15enne scomparso e poi trovato morto nel Brenta. Sono emersi circa una ventina di messaggi che quel giorno il ragazzo ha inviato alla sua ex ragazza, con la quale aveva mantenuto i rapporti.

La stessa ex ha dichiarato di aver deciso di mettere fine alla loro storia, perché negli ultimi tempi il giovane era cambiato. Amava uscire e divertirsi e trascurava la scuola.

Ahmed da qualche tempo era cambiato. Non studiava più e così l’ho lasciato. Il suo unico pensiero era quello di uscire a divertirsi. Non era più come lo avevo conosciuto.

Il giorno della scomparsa, prima di allontanarsi da casa in sella alla sua bici, Ahmed Jouider ha scritto diversi messaggi alla sua coetanea. Messaggi in cui ha parlato di avere paura di morire, di regolamento di conti, di persone pericolose. Di seguito, alcune delle frasi rese note:

Tornerò morto o mi faranno molto male.

Mi minacciano, ho paura.

Devo uscire ho delle questioni in sospeso con alcune persone penso che morirò o se non muoio avrò delle ferite gravi, ma penso che morirò…Volevo dirti che ti amo ma tanto tu non capisci secondo me, non voglio essere sdolcinato ma ormai non mi importa più, ti dico solo questo non ti dico altro…