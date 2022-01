Il mondo del calcio, nella giornata di ieri, è stato fortemente scosso dalla notizia dell’improvvisa morte di Ahmet Calik. Il giovane calciatore turco è morto a seguito di un terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la sua vettura. Aveva solo 27 anni e una carriera alle spalle di tutto rispetto, che lo aveva portato a vestire anche la maglia della sua nazionale.

Il terribile incidente stradale è avvenuto in Turchia, sulla strada che collega Ankara a Nigde. L’automobile di grossa cilindrata guidata dal calciatore, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza con l’asfalto ed è finita prima a sbattere violentemente con il guardrail, sfondandolo, e poi si è ribaltata più volte, per finire la sua corsa in una scarpata.

Le autorità e i soccorritori medici, avvertiti dai testimoni che hanno assistito alla scena, sono subito giunte sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, arrivato praticamente sul colpo. Basta pensare che il suo corpo è stato rinvenuto a circa 30 metri dal punto in cui si è fermata l’automobile.

Naturalmente gli inquirenti hanno ora aperto un’indagine sull’accaduto, che servirà a fare maggiore chiarezza possibile sulla dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni, Ahmet Calik viaggiava sulla vettura da solo e non sono rimaste coinvolte altre automobili.

Dolore per la morte di Ahmet Calik

In tantissimi hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per questa straziante perdita. Ahmet Calik era un calciatore professionista ormai da tantissimi anni.

Non si era mai mosso dalla sua Turchia. Aveva giocato in passato con il blasonato club del Galatasaray, ma qualche stagione fa era stato venduto al Konyaspor.

Proprio il suo attuale club, ha voluto salutare pubblicamente per sempre il ragazzo. Nella nota pubblicata sui social, si legge:

Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore. Ha conquistato l’amore dei nostri tifosi fin dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor. Condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia di Ahmet Calik.

Il giovane calciatore era molto apprezzato in patria. Tanto che, in passato, aveva disputato anche 8 partite con indosso la maglia della nazionale turca. Il mondo del calcio si stringe tutto attorno alla famiglia e ai cari.