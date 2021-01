Ammettiamolo, da quando ci troviamo in pandemia, per lunghi periodi di tempo tutti abbiamo optato per un look un tantino più trasandato. Va bene, probabilmente non proprio tutti, ma una buona parte di voi avrà messo da parte tacchi e gonne per indossare una comoda tuta e delle scarpe da tennis, non è forse vero? Ebbene, sappiate che il marito di Meghan Markle, il Principe Harry, è uno di noi!

Secondo le ultime news su “Meghan Markle e famiglia”, pare che anche a Montecito abbiano optato per uno stile più “rilassato”. In particolar modo, il nostro bel Principe Harry avrebbe messo da parte il suo stile “Reale” per adottare un look più casual. Come facciamo a saperlo? Merito dei vicini di casa di Meghan ed Harry!

Durante una recentissima intervista rilasciata al The Late Late Show con James Corden, l’attore di Montecito Rob Lowe ha infatti raccontato di aver avuto l’inaspettato quanto emozionante piacere di incontrare il suo vicino di casa, il Principe Harry, fermo a un semaforo.

È stato isolato per molto tempo. Vederlo nel quartiere è come vedere il mostro di Loch Ness, e finalmente l’ho visto. Finalmente l’ho visto guidare la sua macchina.

Il nuovo look del Principe Harry: tutto merito di Meghan Markle?

Ebbene, durante l’inaspettato “avvistamento” (concedetemi il termine) del Principe Harry, Rob Lowe avrebbe notato un dettaglio che – di certo – farà impazzire i fan, soprattutto quelli (e quelle) che adorano la sua rossa chioma:

Potrei avere uno scoop. È stato molto, molto veloce, non citarmi totalmente, ma sembrava che sfoggiasse una coda di cavallo. Mi sembrava, a prima vista, che i suoi capelli fossero cresciuti molto lunghi e fossero tirati indietro molto strettamente da quella che posso solo presumere fosse una coda di cavallo.

Insomma, a quanto pare il nostro caro Principe potrebbe aver deciso di cambiare look! Che sia merito dell’influenza di Meghan Markle? Probabilmente si! Per il momento, non possiamo che sperare in una foto esclusiva di Harry con la sua nuova e lunga chioma!

