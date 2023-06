La vicenda legata alla gravidanza dell’influencer Noor Alfallah, che renderebbe padre per la quarta volta, all’età di 83 anni, la star di Hollywood Al Pacino, sembra proprio destinata a far discutere. L’attore, secondo quanto riportato dal sito TMZ, avrebbe chiesto un test di paternità alla 29enne, poiché convinto di non poter avere più figli a causa di un problema di salute che gli causa infertilità. Il test, però, ha dato esito positivo. Cosa sta succedendo?

È senza dubbio la notizia di gossip del mese, quella della gravidanza di Noor Alfallah, 29enne produttrice televisiva e influencer, nota per essere stata l’ultima compagna di Al Pacino.

Solo qualche giorno fa il sito TMZ aveva infatti sganciato la bomba riguardante l’imminente arrivo del quarto figlio dell’attore di Hollywood, che starebbe dunque per diventare padre alla veneranda età di 83 anni.

I due si sono conosciuti durante la pandemia e avrebbero così iniziato la loro relazione. A dare la notizia della gravidanza ci avevano pensato gli entourage dei due, ma in questi giorni stanno emergendo alcuni dettagli molto particolari sull’intera vicenda.

Noor Alfallah è davvero incinta di Al Pacino?

Stando a quanto riportato da TMZ e dall’altro tabloid statunitense Showbiz 411, Pacino non avrebbe accolto la notizia della gravidanza serenamente e si sarebbe attivato assumendo anche degli avvocati.

Questo perché il premio Oscar per la sua interpretazione in Carlito’s Way, era fermamente convinto di non poter avere più figli, a causa di un problema di salute che gli causerebbe infertilità. Inoltre, alcuni rumors parlano della fine della relazione con Noor già da qualche tempo.

L’attore avrebbe così chiesto ad Alfallah un test di paternità che, ironia della sorte, avrebbe invece dato esito positivo e quindi confermato che il bebè che a breve verrà al mondo, è naturale erede di Al.

Noor Alfallah avrebbe inoltre tenuto nascosta la gravidanza ad Al Pacino e a tutti per 11 settimane, quasi tre mesi. Quando poi l’attore lo ha saputo, è rimasto scioccato.

Ci sono forti dubbi anche sul fatto che la relazione tra i due sia realmente terminata. Recentemente, infatti, la coppia sarebbe stata avvistata uscire da un rinomato ristorante.