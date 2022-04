Una terribile perdita è quella avvenuta solo pochi giorni fa ad Albaredo. Nicole Mattiolo una ragazza di appena 20 anni, è deceduta a causa di un tumore alla testa che non le ha lasciato scampo. Tutti pregavano e speravano in un miracolo, che purtroppo non è mai arrivato.

La madre distrutta dal dolore, ha voluto raccontare il coraggio che la figlia ha dimostrato di avere dal giorno in cui ha scoperto di avere il cancro al cervello.

Nicole era una grande studiosa. Dopo il diploma, nonostante l’arrivo della drammatica diagnosi, ha deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze Infermieristiche. Amava la musica e suonava il pianoforte.

La scoperta della malattia è arrivata a dicembre del 2017. Aveva dei forti mal di testa, ma non sembravano essere normali, infatti lei sin da subito ha capito che la situazione era grave.

I medici del nosocomio l’hanno sottoposta a tutti gli esami del caso ed è proprio poco tempo dopo che è arrivata la triste notizia. Nicole era affetta da un tumore al cervello, chiamato glioblastoma, che purtroppo era inoperabile, aggressivo ed anche vascolarizzato.

Con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta ad un lungo ciclo di chemioterapie e per 8 lunghi mesi. La situazione sembrava essere stabile. Tuttavia, dopo quel periodo, il cancro si è fatto sentire di nuovo, ma a questo punto era molto più aggressivo di prima.

Il dolore della mamma di Nicole Mattiolo

Nella sera di giovedì 14 aprile, il cuore di Nicole ha cessato di battere mentre era circondata dall’amore dei suoi cari. Anche le sue amiche non l’hanno mai lasciata sola ad affrontare quella drammatica malattia. La mamma nel ricordarla ha dichiarato:

La accompagnavo a scuola per due ore, poi l’andavo a prendere e raggiungevamo insieme l’ospedale di Borgo Trento per le radioterapie. Le chemioterapie le faceva per via orale. Non si lamentava, studiava e cercava di stare al passo con i compagni.