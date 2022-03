Un terribile incendio è divampato in un piccolo appartamento a Napoli. Purtroppo una giovane mamma di appena 23 anni, chiamata Anastasiia Bondarenko è morta avvolta dalle fiamme. La figlia di appena 5 anni è stata salvata in tempo da una vicina.

All’arrivo dei sanitari per la donna non c’è stato più nulla da fare. Ora le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì 10 marzo. Precisamente in un’abitazione che si trova in vico Sant’Antonio Abate, nel centro storico di Napoli.

La giovane mamma che era di origini ucraine, era arrivata in Italia solamente 2 mesi fa e con lei c’era anche la sua bambina. Tutto stava procedendo normalmente per loro. Quella mattina però, si è consumato il dramma.

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che l’incendio sia divampato nel cucinino dell’abitazione. Anastasiia in quei minuti era in bagno, mentre la figlia era dall’altra parte dell’appartamento.

Le fiamme si sono alzate in pochi istanti ed una vicina, appena ha notato il fumo uscire dalla porta ,ha fatto il possibile per riuscire a tirare a sé la piccola e per metterla in salvo. Infatti ora è in buone condizioni e non ha riportato conseguenze gravi.

Divampato incendio in casa: il tragico decesso di Anastasiia Bondarenko

La giovane madre, che invece era nel bagno, per riuscire ad uscire doveva attraversare la cucina che era completamente avvolta dalle fiamme. Nonostante la sua disperata corsa, è morta.

Purtroppo anche il tempestivo intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, per la donna è risultato vano. Non c’è stato nulla da fare.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tutto però sembra far pensare ad un tragico incidente e ad un malfunzionamento di qualche attrezzo elettrico che era nella cucina.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo tragico episodio.