Il programma televisivo La vita in diretta è stato molto criticato negli ultimi giorni, dopo la messa in onda dell’intervista della madre di Alessandro Impagnatiello. Il conduttore Alberto Matano ha voluto dire la sua e spiegare il motivo della scelta della trasmissione.

CREDIT: RAI 1

Dopo il delitto di Giulia Tramontano, morta per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello, La vita in diretta ha intervistato la madre dell’accusato, che davanti alle telecamere si è mostrata distrutta: “Mio figlio è un mostro, chiedo scusa alla famiglia di Giulia”.

La donna aveva un buon rapporto con Giulia e tra poco più di un mese le avrebbe donato un nipotino, Thiago. Suo figlio ha messo fine alla vita della ragazza e del bimbo dopo la scoperta di un tradimento con una collega.

Così come la famiglia della 29enne, anche quella del 30enne è devastata e Alberto Matano ha spiegato che è importante, in questo momento, dare voce anche a loro. Dare voce a una madre che ha cercato di crescere un uomo per bene e che oggi non riesce ancora a credere che sia stato proprio lui a compiere un gesto tanto atroce.

Il conduttore de La vita in diretta ha voluto dire la sua opinione durante il programma “Da noi a ruota libera”. Di seguito, le parole di Matano:

Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei. Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia, così come allo stesso tempo provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo, che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro.

Giulia Tramontano ha incontrato la mamma di Alessandro Impagnatiello

Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, ha scoperto che il suo compagno la tradiva. Ha deciso di incontrare l’altra donna e confrontarsi con lei. Entrambe hanno scoperto di essere state manipolate dalle bugie di Alessandro e hanno scelto di essere solidali l’una con l’altra. Al termine di quell’incontro e poco prima di tornare a casa per affrontare Impagnatiello, Giulia ha incontrato proprio la suocera. Le ha confidato cosa era successo e che aveva intenzione di lasciarlo.