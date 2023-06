Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Giulia Tramontano, visto il triste epilogo dietro la sua scomparsa. Tuttavia, anche la madre di Alessandro Impagnatiello ci ha tenuto a dire la sua opinione e cosa pensa del figlio.

Sabrina Paulis dal suo racconto era molto legata alla 29enne. Infatti è stata l’ultima persona a vederla in vita, poiché l’ha accompagnata e l’ha anche riportata a casa dopo l’incontro con l’altra fidanzata del ragazzo.

In una breve e straziante intervista con l’inviato de La Vita in Diretta, programma che va in onda su Rai 1, la donna ha voluto esprimere tutto il suo dolore per quello che è successo, non è mai riuscita a trattenere le lacrime. Ha dichiarato:

Mio figlio Alessandro è un mostro, lo so. Chiedo perdono a Giulia, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, chiedo perdono a tutta la famiglia.

Ale non era così, credetemi. Non so cos’è successo. Io non ci credo ancora, non ci credo. Non oso immaginare i familiari di Giulia, non lo voglio immaginare. La mamma Loredana è una persona fantastica, è l’unica cosa da dire.

Non l’ho più rivisto e non so se lo rifarò. Io non lo perdonerei, ciò che ha fatto è imperdonabile, pagherà. Perché l’ha fatto? Perché l’hai fatto Alessandro? Hai rovinato la vita a tutti!