Sono ancora tutti sconvolti per l’improvvisa e straziante perdita di Asia Nicosia, la 12enne investita da un’auto. La nonna con il cuore a pezzi per la sua scomparsa ha voluto ricordarla sui social, visto ciò che sta vivendo per il suo decesso.

I fatti sono iniziati circa una settimana fa. Precisamente sulla strada statale 187, che si trova ad Alcamo, in provincia di Trapani. Sembrava essere una giornata come le altre.

Era uscita con le sue amiche e da ciò che è emerso, stavano passeggiando sul ciglio della strada. Quando all’improvviso, un ragazzo di 20 anni, alla guida di una Opel Corsa, l’ha investita.

Purtroppo a causa della violenza dello scontro, la ragazzina è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che dopo averla stabilizzata, l’hanno elitrasportata all’ospedale dei Bambini di Palermo.

Una volta in nosocomio, i dottori l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso ed hanno scoperto che aveva riportato delle gravi contusioni alla testa. Per questo, con la speranza di salvarle la vita, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento.

Tuttavia, ad una settimana dall’accaduto, nella mattinata di lunedì 19 settembre, ha esalato il suo ultimo respiro. Era ricoverata in ospedale, nel reparto di terapia intensiva, ma le sue condizioni non sono mai migliorate.

La lettera della nonna di Asia Nicosia

L’automobilista che l’ha investita, nella sua versione, ha detto di non averla vista, poiché abbaiato dal sole. Ora saranno solo le indagini a far luce su questa triste vicenda, che purtroppo ha portato al decesso di una 12enne. La nonna in una straziante lettera, nel ricordare la nipotina, le ha scritto:

Ti ho vista nascere, crescere, diventare una ragazzina… Ho partecipato alle tue felicità. Mi raccontavi: ‘Sai nonna a scuola, sai nonna.’ Accompagnando col tuo smagliante sorriso e quegli occhi meravigliosi. Ti guardavo innamorata.