Ex calciatore di Inter, Roma e Milan, Aldo Bet aveva anche vestito la maglia della nazionale: è morto a 74 anni

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di un grande calciatore degli anni sessanta e settanta, che ha militato anche nelle fila dell’Inter, della Roma e del Milan. Si tratta di Aldo Bet, arcigno difensore, morto all’età di 74 anni per l’aggravarsi di una malattia che lo aveva colpito qualche tempo fa.

Aldo Bet nacque il 26 marzo del 1949 a Mareno di Piave, piccolo comune della provincia di Treviso. Già da bambino mostrò le sua abilità nel gioco del calcio, in particolare nel ruolo di difensore.

Affrontò tutto il percorso delle giovanili con l’Inter e, sempre con i nerazzurri, debuttò tra i professionisti nella stagione 67-67, collezionando 8 presenze.

Il suo stile di gioco non era elegante, ma la solidità che garantiva nel reparto difensivo, nel ruolo di stopper, gli permise di farsi notare dall’allora allenatore della Roma, il leggendario Helenio Herrera, che lo volle nella sua squadra.

Con i giallorossi giocò dalla stagione 68-69, fino all’estate del 1973, collezionando ben 130 presenze e vincendo, nel suo primo anni, la Coppa Italia.

Successivamente si trasferì al Verona, dove restò solo per una stagione, tornando poi a Milano, ma questa volta tra le fila del Milan.

Quella con i rossoneri fu l’esperienza più lunga per Aldo, che durò dal 1974 al 1981. 144 le partite giocate con la maglia del Milan, 2 i trofei vinti: la Coppa Italia del 1977 e il campionato della stagione 78-79, il decimo, quello dalla stella sul petto per i meneghini.

Aldo Bet, la nazionale, la carriera da allenatore e la morte

Dopo il Milan andò a giocare per una stagione per il Campania, club dell’omonima regione che allora disputava il campionato di C1, per poi appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Nell’arco della sua carriera Aldo Bet assaggiò anche la gioia e la soddisfazione di indossare la maglia azzurra della nazionale. Negli anni in cui era nella Roma, vestì in tre occasioni la casacca dell’Under 21 e in due partite quella della nazionale maggiore.

Successivamente, si dedicò alla panchina, allenando diverse società di serie C1 e C2, tutte in Campania. Si ritirò definitivamente nel 1987.

L’ex campione si è spento lo scorso 12 novembre, a Varese, all’età di 74 anni. Soffriva da tempo di una grave malattia, le cui complicanze hanno portato al decesso.