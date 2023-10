Alessandra Mammoli non ce l’ha fatta. La mamma 56enne ha perso la sua battaglia. La comunità di Osimo piange per la perdita di una persona sorridente e tanto legata alla sua amata famiglia. Un’imprenditrice di successo che amava lo sport e che era una madre amorevole per le sue due figlie Alessia ed Emma, così come era una moglie sempre presente per il marito Ernesto.

Oggi tutti la ricordano come una leonessa, che ha combattuto contro un mostro con tutte le sue forze e che, purtroppo, è stata sconfitta. L’agonia di Alessandra Mammoli è iniziata nell’estate del 2022. Ha iniziato ad accusare una strana febbre, che non ne voleva sapere di passare. Così, la donna si è sottoposta a diversi controlli, fino all’arrivo della triste diagnosi. Un male terribile si era impossessato del suo corpo.

Alessandra Mammoli ha lottato con tutte le sue forze, ma nonostante le settimane di cure e preghiere, non ce l’ha fatta. Si è spenta per sempre lo scorso giovedì pomeriggio, mentre si trovava ricoverata all’ospedale Torrette.

La comunità è sconvolta e addolorata. L’imprenditrice ha lasciato un grande segno in tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata. È stata la titolare dell’impresa Fondipress di Osimo Stazione, aveva ereditato la ditta dal suo papà. Era riuscita a farla rinascere e ad ampliarla, arrivando a diventare un punto di riferimento per i più grandi marchi automobilistici tedeschi. Lo scorso anno poi, la decisione di cedere la ditta. Alessandra voleva trascorrere il tempo solo con la sua bellissima famiglia.

Nel 2018, aveva ricevuto dal Comune la civica benemerenza proprio per il suo successo come imprenditrice.

Sono tante le persone che in questi giorni piangono per la sua perdita. Una mamma e una moglie che non verrà mai dimenticata. Alessandra Mammoli vivrà per sempre nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata, soprattutto in quelli delle sue figlie Alessia ed Emma e in quello del marito Ernesto.