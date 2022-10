L’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Alessandra Matteuzzi, morta per mano di Giovanni Padovani, ha rivelato nuovi importanti elementi.

La donna è deceduta a seguito di 20 martellate sul volto e sulla testa. Il medico legale, nella sua relazione, ha parlato di una dozzina di fratture.

Quello stesso martello che Giovanni Padovani aveva portato con se fino a Bologna e aveva nascosto dietro un cespuglio, mentre aspettava il rientro a casa della sua ex fidanzata.

I testimoni hanno raccontato che si è accanito verso di lei a mani nude, poi con il martello e alla fine, con una panchina in ferro battuto presente sotto il palazzo.

Alessandra Matteuzzi e la gelosia ossessiva di Giovanni Padovani

Il calciatore 27enne si trova in prigione, accusato del delitto della 56enne. I due avevano iniziato una relazione online, si erano conosciuti e frequentati. Tutto era proceduto bene, finché Padovani non ha iniziato a comportarsi in modo ossessivo, era geloso e la controllava in ogni cosa che faceva. Chiamava i parenti, le chiedeva un video ogni 10 minuti, per controllare sempre dove si trovasse e aveva assunto un investigatore privato. Alessandra Matteuzzi ne era spaventata e aveva deciso di allontanarlo e denunciarlo alle forze dell’ordine.

Il giorno in cui ha perso la vita, la 56enne si trovava a casa della sorella, che l’aveva pregata di restare da lei. Ma aveva il cane a casa che aveva bisogno di cure, così scelse di fare rientro. Non immaginava che quella sarebbe stata una decisione drastica per la sua vita. Giovanni la stava aspettando sotto la sua casa.

I due hanno iniziato a litigare, i vicini sono stati attirati dalle urla della donna. Hanno cercato di fermare Padovani e hanno allertato le forze dell’ordine. Il 27enne è rimasto in attesa degli agenti e si è fatto arrestare, consapevole delle sue azioni.

Alessandra Matteuzzi si è spenta in ospedale, troppo gravi i traumi riportati. La donna è morta a seguito di 20 colpi al volto e alla testa.