Una storia tristissima, che ha spezzato il cuore di tantissime persone. Alessandra Tocco si è spenta per sempre a soli 36 anni, nella notte tra lo scorso sabato e la scorsa domenica, a causa di un tumore all’intestino.

Credit: Alessandra Tocco – Facebook

Ha combattuto fino all’ultimo con tutte le sue forze, per suo figlio Marco di soli 11 anni. “Non ti lascerò vincere perché ho un figlio da difendere”.

Alessandra Tocco però sapeva che quel giorno sarebbe arrivato, nonostante continuasse a lottare giorno dopo giorno. Si è fatta aiutare dai suoi amici e ha organizzato perfino il suo funerale.

Prima di spegnersi per sempre, ha scritto un lungo e commovente post su Facebook, dedicato al figlio Marco. Le parole di una madre, che il bambino potrà leggere quando sarà un po’ più grande.

La lettera di Alessandra Tocco per il figlio Marco

“Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe piene di gioia, ma pur augurandoti con il cuore che tu possa raggiungererle tutte, ti dico che a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di volare. Ci saranno persone che sceglierai di tenerti vicino, quelle persone che chiamerai Amici. Saranno loro a darti coraggio e forza quando le perderai, loro ad asciugarti le lacrime e a condividere con te grandi e piccole gioie”.

Credit: Alessandra Tocco – Facebook

“A volte passano dei giorni senza vederci, ma questa malattia prende il sopravvento anche sull’amore che provo per te. Mi dai grandi soddisfazioni a scuola, non ti lamenti mai. Odio mostrarmi sofferente ai tuoi occhi, dolci e puri, ma purtroppo la vita è anche questa. Mi chiedi ogni giorno la verità, ma purtroppo non posso dirtela, ti sto proteggendo”.

Parole commoventi di una madre per il proprio bambino. Una madre che ha lottato solo per lui dal giorno della terribile diagnosi e che ha cercato in ogni modo di non farsi vedere sofferente per colpa di quel terribile mostro, che alla fine l’ha sopraffatta.

Sono tantissime le persone che si sono strette al dolore della famiglia di Alessandra Tocco.