Doppia tragedia a Carmagnola, Torino: donna di 66 anni muore per un malore e il figlio 39enne si getta dal balcone per il grande dolore

Un’altra tragedia familiare è avvenuta in Italia nei giorni scorsi ed ha scosso una comunità intera. L’episodio, drammatico, si è verificato a Carmagnola, vicino a Torino. Una donna di 66 anni è deceduta a seguito di un malore improvviso e suo figlio, un uomo di 39 anni, non reggendo al dolore ha deciso di farla finita e gettarsi dal balcone. A lanciare l’allarme alcuni vicini che hanno visto l’uomo a terra.

Una tragedia doppia quella avvenuta a pochi chilometri da Torino nella giornata di sabato scorso, il 18 febbraio. L’episodio si è verificato per la precisione a Carmagnola, cittadina di circa 30mila abitanti situata a 30 km dal capoluogo piemontese.

Una donna di 66 anni ha perso la vita dopo che ha accusato un malore improvviso in casa. Lei viveva da sola con suo figlio, un uomo di 39 anni. I due erano rimasti soli dopo che tutti i parenti erano scomparsi da qualche tempo.

Per madre e figlio di Carmagnola non c’è stato nulla da fare

A trovare la donna priva di vita nel suo letto è stato proprio il figlio, che legatissimo alla madre non ha retto al grande dolore di averla persa per sempre.

A quel punto sarebbe uscito sul balcone, avrebbe scavalcato la ringhiera e si sarebbe gettato giù, precipitando rovinosamente nel cortile del condominio e perdendo la vita a sua volta sul colpo.

Ad accorgersi del misfatto sono stati alcuni vicini di casa di mamma e figlio, che dopo aver notato il corpo dell’uomo privo di coscienza a terra, hanno effettuato la chiamata di emergenza alle autorità.

Queste ultime sono arrivate prontamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. Entrati in casa e vista la donna priva di vita, gli inquirenti hanno subito avuto chiara la dinamica della tragedia.

L’episodio ha scioccato tutta la comunità di Carmagnola e in particolare il comprensorio in cui si trova il condominio in cui abitavano madre e figlio. Loro infatti abitavano al Condominio Opera Pia Cavalli, un agglomerato di abitazioni riqualificato anni fa per permettere a persone in difficoltà di vivere in tranquillità in alloggi sicuri e a canone calmierato.