Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di mercoledì 3 maggio. Ad avere la peggio purtroppo una donna di 33 anni, chiamata Ylenia Caputo, i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma ha perso la vita prima di arrivare in ospedale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. La signora alla guida del veicolo, era convinta in realtà si aver investito un animale.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22.30 di mercoledì 3 maggio. Precisamente lungo la strada che porta da Quattordio a Castello di Annone, comune che si trovano nella provincia di Alessandria.

Ylenia era in sella alla sua bicicletta e probabilmente stava rientrando nella sua abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Un’altra donna alla guida della sua auto, l’ha travolta senza nemmeno rendersene conto. Agli agenti ha detto che in realtà credeva di aver investito un animale.

Per questo motivo si è fermata pochi metri più avanti, ma è solo quando è scesa dal suo veicolo che si è resa conto della gravità dei fatti. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Il decesso di Ylenia Caputo dopo il sinistro

I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno cercato prima di tutto si rianimarla sul posto e poi, hanno cercato anche di trasportarla in ospedale. Tuttavia, le condizioni della 33enne sono apparse disperate.

Infatti è proprio durante il tragitto per arrivare in nosocomio, che la giovane ha esalato il suo ultimo respiro. A nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita ed i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le forze dell’ordine intervenute, ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Saranno solo i rilievi ed i racconti dell’automobilista a dare delle risposte su cosa è successo in quei minuti.