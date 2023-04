Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella tarda mattina di ieri, giovedì 27 aprile, nel comune di Arzignano. Purtroppo ad avere la peggio una donna di 43 anni, che era a bordo della sua auto e si è scontrata quasi frontalmente con un mezzo pesante.

I medici intervenuti hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e constatare il suo decesso. Ora gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale Il Gazzettino, i fatti sono avvenuti intorno alle 12 di giovedì 27 aprile. Precisamente in via Vicenza, che si trova nel comune di Arzignano, nella provincia di Vicenza.

I dettagli emersi su questo sinistro, al momento sono ancora poche. L’unica cosa certa è che la ragazza di 43 anni, era alla guida della sua Lancia Y. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

La donna probabilmente, ha perso il controllo del suo veicolo e si è scontrata quasi frontalmente con un mezzo pesante, che proveniva dal senso opposto. Dopo esser uscita fuori strada, è andata a scontrarsi contro il guardrail che costeggia la carreggiata.

L’impatto è apparso sin da subito molto grave ed i passanti, hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Il decesso della donna di 43 anni dopo il sinistro

I soccorritori del Suem sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poter salvare la vita alla signora, l’hanno rianimata a lungo sulla carreggiata, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

La donna ha perso la vita sul colpo purtroppo, a causa del forte impatto. L’uomo alla guida del mezzo pensate è illeso, ma sotto shock. Ancora non è riuscito a spiegare cosa è successo.

Nel frattempo gli agenti intervenuti, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo. Questo per permettere ai soccorritori di lavorare ed anche per fare tutti i rilievi del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave sinistro.