Ha cercato di depistare le indagini, sperando di farla franca. Ma alla fine ha dovuto confessare tutto. Di come le ha tolto la vita, di come ha tentato di bruciare il suo corpo, dell’occultamento del suo cadavere. Alessandro Impagnatiello e le bugie dette prima della confessione: sono davvero molte, nel vano tentativo di non far emergere la verità, che aveva tolto la vita alla compagna Giulia Tramontano.

L’uomo di 30 anni aveva raccontato un’altra versione a chi stava indagando sulla scomparsa di Giulia Tramontano. Aveva detto di essere uscito domenica mattina per andare al lavoro, mentre la compagna ancora stava dormendo nel suo letto.

Poi aveva detto che era rientrato a casa nel primo pomeriggio e non aveva trovato la compagna incinta di sette mesi. Si era preoccupato e così aveva denunciato la scomparsa, dicendo ai Carabinieri che era sparita. Ma in realtà sapeva benissimo che fine aveva fatto Giulia.

Aveva anche detto che la madre gli aveva riferito che Giulia non c’era e che a casa era rimasto lo zaino con il portafoglio, a nessuna traccia del cellulare. Mancava l’abbonamento ai mezzi pubblici, per far credere che si fosse allontanata volontariamente.

Aveva anche raccontato che mancavano dei soldi, 400 e 500 euro. E ha anche mentito ai famigliari di Giulia, corsi a Senago dalla Campania dopo la notizia che di Giulia si erano perse le tracce.

Alessandro Impagnatiello, troppe le bugie. L’amante riferisce anche le ultime parole dell’uomo

A parlare oggi è anche una collega americana, l’amante di Alessandro, alla quale l’uomo avrebbe detto: “Se n’è andata, adesso sono libero”. Le ha anche scritto che il bimbo che la 29enne portava in grembo non era suo.

Probabilmente le ennesime bugie per non perdere il rapporto con quella donna, che però si era spaventata dopo la scomparsa di Giulia, che aveva scoperto il loro rapporto. Le due donne si erano anche incontrate quel pomeriggio.