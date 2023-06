Giulia Tramontano trovata morta: ecco dove il fidanzato ha nascosto il corpo e come purtroppo è deceduta la 29enne

Una svolta decisiva è quella arrivata in queste ultime ore sulla straziante vicenda di Giulia Tramontano, la 29enne incinta, che risultava essere scomparsa. All’una di notte di giovedì 1 giugno, il fidanzato ha deciso di confessare il delitto e quindi di indicare dove era il corpo.

Una notizia che ha gettato dolore e sconforto nei cuori di tutti, questo perché in tanti speravano che in realtà potesse esserci un lieto fine. Tutta l’Italia era con il fiato sospeso per Giulia.

La svolta sul caso è arrivata nella serata di mercoledì 31 maggio, quando gli inquirenti hanno deciso di iscrivere Alessandro Impagnatiello sul registro degli indagati per il reato di delitto aggravato.

Il 30enne che lavora come barman, aveva denunciato la sua scomparsa nella serata di domenica 28 maggio. Dal suo racconto agli agenti, ha detto che la ragazza non era a casa quando è tornato a casa da lavoro e che avevano avuto una discussione, poiché aveva scoperto una sua relazione parallela.

Nella serata di mercoledì e giovedì 1 giugno, forse messo alle strette dai Carabinieri ha deciso quindi di confessare tutto. Ha spiegato che ha messo fine alla vita della compagna e del figlio che portava in grembo. L’avrebbe colpita con diversi fendenti. Inoltre, avrebbe anche tentato di occultare il tutto, usando le fiamme.

Il ritrovamento del corpo di Giulia Tramontano

Alla fine del suo racconto, Alessandro Impagnatiello ha spiegato agli agenti anche dove aveva portato Giulia quando era ormai senza vita. L’ha nascosta in via Monte Rosa, in un intercapedine, dietro ad un edificio che ospita alcuni box.

Inoltre, dagli accertamenti di routine, il ragazzo l’avrebbe trasportata in quel posto con la sua auto. Infatti è proprio dentro il veicolo, che hanno trovato delle tracce biologiche e probabilmente sono state proprio quest’ultime, ad incastrarlo.

Alessandro ora si trova in stato di fermo e risulta essere accusato di: delitto volontario aggravato, occultamento del corpo ed anche interruzione di gravidanza senza il consenso della madre.

Da ciò che è emerso potrebbe essere che il movente dietro questa straziante vicenda, sia da ricondurre alla discussione che i due hanno avuto pochi giorni prima. Giulia purtroppo aveva scoperto una sua relazione parallela e probabilmente la lite è sfociata in un delitto.