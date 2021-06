Il comandante Alessandro Latino ha ospitato due bambini nel periodo in cui la loro mamma era ricoverata in ospedale

La vicenda risale al marzo del 2020, un periodo della nostra storia recente che sicuramente non verrà mai dimenticato. Alessandro Latino, comandante della stazione dei Carabinieri di Cicagna, in provincia di Genova, si è reso protagonista di una vicenda che non fa altro che donare speranza ed insegnare umanità.

Alessandro ha origini palermitane e da circa venti anni si è trasferito al nord per lavoro. Per seguire e dedicarsi alla propria brillante carriera da Carabiniere.

Era il marzo dell’anno scorso, il 2020. Un anno che sarà ricordato come uno dei peggiori di tutta la storia recente. Se da una parte il Coronavirus ha tolto molto a tutti, dall’altra è stato in grado di regalare storie di solidarietà e umanità che a loro volta saranno difficilmente dimenticate.

Il pronto soccorso dell’ospedale di Cicagna ha ricevuto la chiamata, in piena notte, di una donna che aveva avuto un malore e necessitava di cure urgenti. Arrivati nell’abitazione, i medici si sono accorti che la donna aveva con se due bambini, uno di 10 anni e uno di 6. Il padre dei bambini si trovava in Francia per lavoro.

Giunti in ospedale, ci si è accorti che alla donna serviva qualche giorno di ricovero per riprendersi. Ed è stato allora che i dottori hanno contattato la stazione dei Carabinieri, per comunicare la situazione dei bambini che avrebbero dovuto, a quel punto, restare da soli.

Il gesto del comandante Alessandro Latino

In turno, quella notte, c’era proprio Alessandro Latino. Il comandante non ha esitato a mettersi a disposizione per ospitare i due bambini a casa sua, per tutto il tempo necessario alla madre per riprendersi.

I due sono restati con la famiglia del carabiniere per circa una settimana, fino a quando la loro mamma non è tornata a casa e li ha potuti riprendere con sé. Giorni che hanno fatto sì che tra la famiglia del carabiniere e i due bimbi marocchini, nascesse uno splendido rapporto che dura ancora oggi.

Naturalmente, questo gesto non è passato inosservato. Domani Latino sarà premiato come uno dei 5 migliori comandanti di stazione d’Italia del 2020. Inoltre, per lui è stata perpetrata la proposta per il cavalierato della Repubblica. Se eventualmente questa proposta sarà accettata, a premiarlo in sede pubblica e ufficiale sarà direttamente il Presidente Sergio Mattarella.