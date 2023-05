Per aver tolto la vita alla moglie e alla figlia di appena 16 anni, il designer Alessandro Maja chiede perdono, ammettendo però che quello che ha fatto è qualcosa di assolutamente imperdonabile. In quel terribile giorno per la città di Samarate, in provincia di Varese, in Lombardia, anche il figlio primogenito è rimasto gravemente ferito, unico superstite della sua famiglia, oltre al padre ora in cella.

La vicenda risale alla notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, quando persero la vita nella loro casa di Samarate, per mano dell’interior designer, Stefania Pivetta e Giulia Maja, di 16 anni. Mentre il figlio maggiore di 23 anni rimase gravemente ferito: da allora è in carrozzina.

All’udienza in cui il padre ha chiesto perdono per qualcosa che non si può assolutamente perdonare, il figlio maggiore era presente. Con lui in aula gli zii Ines e Mirko e il nonno Giulio Pivetta, che non lo hanno mai lasciato solo. Nonno che è uscito dall’aula quando l’assassino ha iniziato a parlare della figlia.

Alessandro Maja è capace di intendere e di volere e ha risposto a tutte le domande del pm Susann Molteni. Ha ammesso di aver tolto la vita a moglie e figlia. E di aver colpito Nicolò, credendolo deceduto.

L’uomo di fronte ai giudici ha pianto, dicendo che viveva un periodo difficile sul lavoro e dal punto di vista economico. Aveva continue tensioni con la moglie. Il padre di quest’ultima ha detto: