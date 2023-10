Sono ancora tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e prematura scomparsa di Alessia Massimi, di soli 14 anni. Ne avrebbe compiuti 15 tra circa due settimane, ma non è mai arrivata purtroppo a questo traguardo importante della sua vita.

Tutti sono ancora increduli per quello che è successo a questa giovane ragazza, senza nemmeno avere il tempo di capire. Gli inquirenti hanno quindi deciso di disporre l’autopsia.

Il dramma di questa famiglia è iniziato nella serata di lunedì 9 ottobre. Precisamente nella loro abitazione che si trova nel comune di Porto Sant’Elpidio, che si trova nella provincia di Fermo. Per tutti loro sembrava essere una giornata come le altre.

Durante la serata dal racconto di mamma Sara e papà Ermanno però, la 14enne ha iniziato ad accusare un forte mal di testa. Con il passare dei minuti le sue condizioni stavano peggiorando ulteriormente.

Per questo motivo intorno alle 21, hanno chiesto in casa l’intervento dell’ambulanza. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari in casa, la situazione di Alessia sembrava essere già migliorata. Infatti si pensava ad un malore passeggero.

Però circa un’ora e mezza dopo, le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente. Quel dolore alla testa è tornato, ma questa volta era ancora più forte di prima. Così è partita la nuova chiamata ai soccorritori.

Il decesso di Alessia Massimi dopo l’arrivo in pronto soccorso

I medici questa volta decidono di trasportarla d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Murri, di Fermo. Però intorno a mezzanotte di quella sera, per Alessia non c’era ormai più nulla da fare.

Per i medici il suo decesso è da ricondurre ad un’aneurisma cerebrale. Però per chiarire cosa è successo, visto che non soffriva di patologie pregresse, hanno quindi deciso di disporre l’autopsia. Il sindaco Massimiliano Ciarpella, su questa grave perdita in un post sui social, ha scritto: