Non ce l’ha fatta la piccola Amalia Giannina Tonutti. La bimba di soli 7 anni si è spenta per sempre lo scorso venerdì 29 settembre nell’ospedale di Udine, dove era ricoverata da qualche giorno per via di un malore che l’aveva colpita. Per lei i medici non hanno potuto fare nulla. Nella giornata di ieri si sono celebrati i funerali nella chiesa di Gesù Buon Pastore in via Riccardo Di Giusto, a Udine per l’appunto.

Quando scompare qualcuno è sempre un dramma inconsolabile per le persone che quel qualcuno lo amavano, lo vivevano.

Ma quando a volare via è una creatura di pochi anni, con ancora letteralmente tutta la vita davanti a sé da vivere, tutti i sogni da coltivare e realizzare, la drammaticità dell’evento si moltiplica all’infinito.

Quanto successo lo scorso venerdì a Udine è una vera tragedia, che ha sconvolto per sempre la vita di una famiglia e che ha lasciato interdetti tutti.

La piccola Amalia Giannina, di soli 7 anni, si è spenta per sempre nell’ospedale in cui era ricoverata e nel quale i medici non hanno potuto far nulla per evitare la sua scomparsa.

Era nel nosocomio da qualche giorno. Da quando i suoi genitori l’avevano portata a seguito di un malore che l’aveva colpita.

Il dolore per la scomparsa della piccola Amalia Giannina Tonutti

A provocare la morte della piccola sarebbe scaturito da un problema cardiaco di cui la stessa Amalia Giannina soffriva fin da piccolissima.

In ogni caso, è difficile rassegnarsi a quanto successo. È impossibile farlo per i suoi genitori, mamma Carol e papà Mirko. Oltre a loro, la bimba lascia anche il suo fratellino.

Frequentava la classe seconda alla scuola elementare Mazzini di via Bariglaria, nel quartiere di Godia. Sotto shock anche gli insegnanti e i compagnetti, che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza quel sorriso e quella allegria caratteristica di Amalia.

Nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre, alle ore 15:30, in tantissimi si sono ritrovati nella chiesa di Gesù Buon Pastore in via Riccardo Di Giusto, a Udine per l’appunto, per dare l’ultimo saluto alla piccola.

LEGGI ANCHE: Josua Tuisova, campione del rugby, ha perso il suo bambino di soli 7 anni.