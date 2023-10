Ai funerali di Alessia Neboso tutti si sono stretti alla famiglia e al fidanzato della ragazza di 21 anni deceduta dopo un'operazione al seno. Tanto il dolore, tanta la rabbia per la sua scomparsa

Rabbia, dolore, sgomento per la scomparsa della giovane ragazza di 21 anni di Napoli, deceduta dopo un intervento al seno. L’ultimo addio ad Alessia Neboso nei funerali che si sono svolti alla presenza di famigliari e amici è stato un momento molto toccante. Tutti si sono stretti alla famiglia e al fidanzato, con cui la giovane doveva presto sposarsi e con il quale aveva in progetto di avere un bambino.

Si sono svolti nella mattinata di domenica 1 ottobre i funerali di Alessia Neboso, la ragazza di 21 anni deceduta dopo un intervento di mastoplastica al seno. L’ultimo addio ha avuto luogo nella chiesa di San Pietro Apostolo di San Pietro a Patierno, nel quartiere dove la giovane viveva.

Tantissime persone hanno voluto accompagnare Alessia nel suo ultimo viaggio. Fuori dalla chiesa sono anche apparsi degli striscioni per chiedere giustizia per la 21enne. Tanta la commozione all’arrivo della bara bianca ricoperta da rose bianche.

Alessia aveva nel cuore il sentimento della bellezza perché Dio glielo aveva messo dentro. Il Signore le aveva donato un corpo e un volto stupendo. Oggi chiedo a te Alessia: ma chi ti ha ingannata? Ma chi ti ha fatto credere che potessi aggiungere bellezza aggiungendo un po’ di plastica al tuo corpo? Tu, la bellezza, l’avevi già.

Queste le parole del sacerdote durante l’omelia, ricordando quanto Alessia fosse bella non solo esteticamente, ma anche interiormente. Ora la famiglia di Alessia chiede giustizia: vuole sapere che è successo.

Vogliamo sapere cosa è successo, vogliamo che chi ha causato la morte di Alessia paghi per quello che ha fatto.

Queste le parole dei famigliari, ai quali tutta la comunità di San Pietro a Patierno si stringe in questo momento di lutto profondo. In tanti la conoscevano e la stimavano e non si rassegnano alla sua prematura scomparsa.