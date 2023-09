Viveva nello stesso quartiere di Nino D'Angelo, che oggi chiede giustizia per lei e per la sua famiglia. Alessia Neboso ha perso la vita a 21 anni dopo un intervento chirurgico

Aveva solo 21 anni Alessia Neboso. La giovane originaria di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli, ha perso la vita in seguito a un intervento chirurgico, che ha avuto luogo nei giorni scorsi. Il cantante Nino D’Angelo si è detto vicino alla sua famiglia e chiede giustizia per la giovane ragazza che è cresciuta nel suo stesso quartiere partenopeo. Sul suo decesso sta comunque indagando la magistratura.

Sono vicino alla famiglia di questa ragazza, Alessia Neboso, figlia del mio stesso quartiere, San Pietro a Patierno.

Queste le parole di Nino D’Angelo, pubblicate sui suoi canali social, dia quali chiede giustizia per la giovane ragazza che ha perso la vita dopo un intervento chirurgico. La magistratura ha già provveduto al sequestro del corpo della 21enne e all’acquisizione della cartella clinica. Sarà eseguita anche un’autopsia per comprendere le cause del suo decesso improvviso.

Il padre di Alessia dice che la figlia stava bene, che era in perfetta forma e che nulla avrebbe mai potuto portarli a credere che sarebbe potuta andare via così presto. Per un intervento chirurgico.

Tutta la famiglia chiede a gran voce di poter conoscere la verità su quanto accaduto alla 21enne. E chiede giustizia, proprio come ha fatto Nino D’Angelo, affranto per la scomparsa di questa ragazza cresciuta nel suo stesso quartiere.

La ragazza, che era prossima al matrimonio con il fidanzato, aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al seno in una clinica privata, che l’Asl ha già provveduto a chiudere dopo il suo decesso. I medici l’avevano dimessa, ma dopo qualche giorno ha iniziato a stare male.

Aveva dolori dappertutto, era spossata, aveva anche la febbre. Improvvisamente le sue condizioni di salute sono peggiorate e a nulla è valsa la corsa all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra. I medici non hanno potuto far nulla per lei.