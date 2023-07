Nel caso del decesso di Alessia Puglielli spunta un video che la donna di 40 anni, che ha perso la vita a Roma, aveva inviato al suo avvocato. Un video che mostrava i lividi e altri segni sul corpo, in particolare sulle caviglie e sui polsi. Aveva cercato di chiedere aiuto per quale motivo? Poi aveva fatto marcia indietro, prima di perdere la vita al Policlinico di Roma.

Gli inquirenti hanno ascoltato per un’ora e mezza l’avvocato di Sulmona che a marzo scorso aveva ricevuto un video che mostrava lividi sulle caviglie, sui polsi, sul collo. Qualche mese dopo ha perso la vita al Policlinico Gemelli di Roma, per circostante tuttora da chiarire.

Il procuratore di Roma, Francesco Basentini, ha ascoltato tramite rogatoria, affidata alla polizia di Sulmona, il testimone, che ha collaborato raccontato tutto quello che è successo a marzo. E, in particolare, parlando di quel video.

Ultimamente Alessia era molto preoccupata. Era dimagrita improvvisamente, era spaventata e temeva che qualcuno potesse venire a sapere della sua richiesta di aiuto. Per questo aveva insistito affinché il legale distruggesse il video, cosa che lui ha fatto.

Gli inquirenti, però, sperano che quel file sia rimasto come traccia su Wetransfer, piattaforma usata per condividere il video. Saranno ascoltati anche gli amici della donna, che aveva improvvisamente lasciato Sulmona per seguire il fidanzato a Roma. Lui ha chiamato i soccorsi dicendo che la donna aveva ingerito molti farmaci e stava male.