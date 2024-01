Vuole sapere la verità la compagna di Alessio Anzaldi, l’operaio ed ex rugbista toscano che lo scorso 5 gennaio, dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Due giorni prima era deceduta, probabilmente per le stesse cause, anche la madre 66enne dell’uomo, Rossella Cirri.

La piccola comunità di Paterno, frazione di Vaglia nel Mugello, in provincia di Firenze, è sotto shock per la morte di un uomo molto conosciuto e stimato da tutti, il 47enne Alessio Anzaldi.

La famiglia nel giro di pochissimi giorni ha dovuto affrontare anche un altro lutto, quello della mamma di Alessio, la 66enne Rossella Cirri.

A raccontare come sono andate le cose è stata Elisabetta Tozzi, compagna di Alessio, intervistata dal quotidiano La Nazione:

Durante le feste ci siamo ammalati tutti. Prima la bimba, poi io, poi l’altro figlio e anche Alessio. E i suoi genitori sono stati molto insieme a noi, per darci una mano con i bambini. La nonna fortunatamente era vaccinata contro l’influenza.

La donna ha poi raccontato che quello a stare peggio era proprio Alessio che, un giorno, tornato da lavoro, ha lamentato un forte malessere, tanto da contattare la guardia medica di Vaglia.

Quest’ultima, spiega Elisabetta, gli ha prescritto del cortisone, che però non ha fatto effetto e la febbre ha continuato a salire.

Prima di Capodanno, al quarto giorno di febbre alta, hanno contattato nuovamente la guardia medica e successivamente Alessio è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo San Lorenzo.

La compagna di Alessio Anzaldi ha sporto denuncia

Quando Alessio è stato ricoverato sua madre è andata a casa sua per aiutare la nuora con i bambini. Lo stress e la preoccupazione per la situazione, però, le hanno giocato un brutto scherzo.

La 66enne ha accusato un malore ed è stata trasportata anche lei in ospedale, dove il 3 gennaio è deceduta.

Nemmeno due giorni dopo, se ne è andato anche Alessio, tra lo strazio di tutta la famiglia, sconvolta da un doppio e tremendo lutto.

Per quanto riguarda la signora Rossella, è stata effettuata un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Ora, però, Elisabetta vuole a tutti i costi sapere che cosa ha decretato la morte del suo compagno: