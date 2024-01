Il piccolo comune di Vaglia, nel fiorentino, è sotto shock per una doppia tragedia avvenuta nei giorni scorsi. Il 5 gennaio, a soli 47 anni e dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale dovuti ad una broncopolmonite, si è spento per sempre il rugbista Alessio Anzaldi. Poche ore più tardi, devastata dal dolore per la perdita del figlio, è morta anche la mamma dell’uomo, che non ha retto all’enorme strazio.

Veder morire un figlio è un qualcosa che non dovrebbe capitare nella vita di un individuo e comporta un dolore che non è sopportabile.

Questo è proprio quello che è accaduto ad una donna di Vaglia, piccolo comune in provincia di Firenze, che lo scorso 5 gennaio ha ricevuto la notizia più tremenda, quella della morte di suo figlio.

L’uomo si chiamava Alessio Anzaldi, aveva 47 anni ed ha avuto un passato molto importante nel rugby fiorentino e toscano.

Poco prima delle feste natalizie aveva accusato dei sintomi influenzali che lo avevano costretto a chiamare la guardia medica.

I sintomi sono peggiorati con il passare dei giorni, tanto da rendere necessario un ricovero al reparto di rianimazione dell’ospedale di Borgo San Lorenzo.

Lì i medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo da quella che si è rivelata essere una broncopolmonite, ma venerdì scorso hanno dovuto arrendersi e dichiarare il suo decesso.

La madre, una donna di 66 anni, appresa la notizia ha accusato un malore e si è reso necessario un ricovero anche per lei. Poche ore più tardi ha accusato un infarto che non è riuscita a superare.

Cordoglio per la morte di Alessio Anzaldi e sua mamma

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social in questi giorni. A ricordare Alessio con un messaggio molto toccante, anche il Rugby Firenze:

Alessio Anzaldi dopo una breve malattia è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Classe 77, ha iniziato l’attività rugbistica nella squadra dell’ITI Leonardo da Vinci e successivamente ha vestito la maglia del CUS Firenze Rugby giocando come pilone nella squadra della promozione in Serie A fine anni 90 per poi passare al Sesto Rugby. Insieme agli ex compagni di squadra ed alle loro Società i presidenti del Firenze Rugby 1931 Stefano di Puccio e dell’Unione Rugby Firenze Andrea Vannucci ricordano affetto Alessio. Per un saluto a Alessio Anzaldi la salma è esposta alle cappelle OFISA in via delle Panche a Firenze.

Le esequie congiunte di madre e figlio si terranno nella giornata di domani presso la chiesa di Santa Croce a Quinto a Sesto Fiorentino.