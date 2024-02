Alessio Melillo ha perso la vita per via dei fendenti inferti dal fratello minore, che poi ha ferito gravemente il terzo

Un’altra tragedia familiare è avvenuta nel pomeriggio di ieri in Campania, più precisamente a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Al culmine di una lite tra fratelli, il minore di 19 anni ha accoltellato a morte il maggiore, Alessio Melillo di 25 anni. Successivamente si sarebbe scagliato anche sull’altro fratello, un giovane di 22 anni, ferendolo gravemente al volto. I Carabinieri hanno rintracciato e fermato il ragazzo in serata.

Una nuova assurda tragedia familiare è avvenuta nel pomeriggio di ieri in Campania, in provincia di Caserta, più precisamente nella frazione Caselli del comune di Gioia Sannitica, in cui purtroppo un giovane di soli 25 anni ha perso la vita ed un altro di 22 anni è rimasto gravemente ferito.

Protagonisti di questo dramma tre fratelli. Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che tra due di loro sia scoppiata una lite all’interno dell’abitazione di famiglia, per cause ancora da chiarire. Il più piccolo, quello di 19 anni, avrebbe impugnato un coltello da cucina e avrebbe colpito il maggiore, Alessio Melillo di 25 anni, provocandone il decesso in pochi istanti.

Durante la colluttazione sarebbe entrato in casa l’altro fratello, un 22enne, che nel tentativo di fermare il fratello minore sarebbe stato raggiunto anche lui da alcuni fendenti che gli hanno provocato gravi ferite soprattutto al volto e alla bocca.

Successivamente il 19enne si sarebbe allontanato a piedi e disarmato tra le campagne, facendo perdere le sue tracce. In serata i Carabinieri di Piedimonte Matese e di Caserta lo avrebbero poi rintracciato e fermato, nei pressi di un fontanile. Oltre al fratello di 22 anni, in ospedale è finita anche la madre che è stata colta da un malore quando ha scoperto quanto accaduto ai suoi tre figli.

