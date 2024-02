Chi lo conosceva definisce Christian Sodano, il finanziere che nel pomeriggio di ieri ha compiuto il tragico duplice omicidio a Cisterna di Latina, una persona schiva, che non dava confidenza e che sembrava nascondesse qualcosa. Una tragedia immane, che ha visto morire sotto colpi di arma da fuoco Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, rispettivamente di 49 e 19 anni.

L’ennesimo dramma violento che, in questo caso, ha visto morire per mano di un uomo addirittura due donne. Con una terza che si è salvata miracolosamente dall’ira insensata da chi diceva di amarla. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Cisterna di Latina, in una villetta situata nel quartiere che, ironia della sorte, si chiama San Valentino.

A compiere quella che può essere definita strage è stato Christian Sodano, un maresciallo della Guardia di Finanza di 27 anni che intorno alle 17:00 di ieri, martedì 13 febbraio, si è recato nella casa della sua ex fidanzata, la 22enne Desyrée Amato, per avere un chiarimento sulle ragione della fine della loro storia. Interruzione che lui non accettava.

I toni si sarebbero scaldati sempre di più stando a quanto emerso, tanto che la madre e la sorella minore della ragazza sarebbero intervenute per cercare di sedare gli animi. Questo loro gesto, però, ha scatenato ancor di più l’ira del 27enne, che ha estratto la sua arma di ordinanza ed ha iniziato a sparare.

I colpi hanno raggiunto e ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, mamma e sorella di Desyrée. Quest’ultima, in preda al panico, è riuscita a fuggire e chiudersi in bagno, salvandosi miracolosamente.

Christian Sodano, arrestato poco dopo a Latina, come detto ha 27 anni. È nato a Minturno ma lavorava da circa un anno alla caserma del porto della Guardia di Finanza di Ostia. Su di lui non è ancora emerso molto. Alcuni suoi colleghi lo hanno definito come una persona schiva, che non dava molta confidenza e che non parlava quasi mai. A detta loro, sembrava che avesse qualcosa da nascondere.