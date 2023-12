Nuovi dettagli sul caso di Alex Batty, il ragazzino scomparso all’età di 11 anni nel 2017 e ritrovato vivo pochi giorni fa, all’età di 17 anni. È riuscito a fuggire a piedi da una comunità a cui era stato affidato dalla mamma e dal nonno e a raggiungere le forze dell’ordine.

Si è presentato senza documenti, ma la sua storia e il suo aspetto hanno subito fatto capire agli agenti che si trattava proprio di Alex Batty. Era stata la nonna, all’epoca tutrice legale del minore, a denunciarne la scomparsa. L’undicenne era andato in vacanza con la mamma e con il nonno e avrebbe dovuto fare ritorno dopo due settimane. Ma i due fecero perdere le sue tracce. La nonna era certa che si trattasse di un rapimento in famiglia e che i due volevano condannare il ragazzino a vivere il loro “stile di vita alternativo“. Nonostante le ricerche, le autorità non erano mai riuscite a trovare la minima traccia del bambino. La sua vicenda era stata quasi dimenticata.

Alex Batty ha scritto una lettera alla nonna

“Ciao nonna sono Alex, sono in Francia, Tolosa, spero che tu riceva questo messaggio. Ti amo, voglio solo tornare a casa e avere un vita normale”, queste le parole che il 17enne ha mandato a sua nonna. Nonostante siano passati anni, non ha mai dimenticato la sua vecchia vita. La madre lo ha allontanato dal resto della famiglia e costretto a vivere in tende e roulotte in una comunità che in tanti hanno definito “simile ad una setta”. Ma questo sarà confermato o smentito solo dall’adolescente.

Alex sta bene e sta fornendo tutte le informazioni possibili alle autorità. Non è ancora chiaro dove siano la madre e il nonno o quali siano le accuse nei loro confronti.

Gli inquirenti hanno fatto sapere che ai piedi dei Pirenei c’è ogni tipo di comunità in cui si mescolano misticismo e spiritualità, persone che hanno paura della fine del mondo, altre degli extraterrestri e che vivono in modo alternativo, senza tecnologia.