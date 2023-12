Un gravissimo sinistro è quello che si è consumato nel pomeriggio di giovedì 30 novembre, nella zona di Rieti. Purtroppo una 17enne del posto, che era in macchina con altri 4 amici, dopo il trasporto in ospedale, è deceduta per le gravi lesioni riportate.

Le forze dell’ordine in queste ore, stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, con la speranza di poter capire come è avvenuto l’impatto. Nel frattempo anche i medici stanno cercando di salvare le altre persone coinvolte.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di giovedì 30 novembre. Precisamente sulla strada Terminillese, che si trova nella città di Rieti.

Cinque ragazzi molto giovani, erano a bordo di una macchina. Da ciò che è emerso erano diretti proprio al centro del posto, forse per andare ad un bar del posto e per stare insieme.

Quando all’improvviso però, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane alla guida si è scontrato con la macchina che aveva davanti. Dopo essere uscito fuori strada, ha finito la sua corsa contro un palo.

Oltre ai Carabinieri, i passanti hanno anche chiesto l’intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberarli dalle lamiere del veicolo, andato completamente distrutto.

Il decesso della 17enne dopo il sinistro con gli amici

La ragazza di 17 anni, è apparsa sin da subito in condizioni disperate. Così i sanitari hanno disposto per lei il tempestivo trasporto all’ospedale San Camillo De Lellis, di Rieti. Però è proprio qui, che poche ore dopo il suo arrivo, ha esalato l’ultimo respiro.

Troppo gravi la sua situazione per riuscire a sopravvivere. L’amica, che era seduta dietro, risulta essere anche lei in condizioni disperate. Infatti si sta pensando al trasferimento in elisoccorso in un nosocomio di Roma.

Da ciò che è emerso anche il ragazzo alla guida è in condizioni gravi, poiché ha riportato delle lesioni in molte parti del corpo. L’unica persona che non risulta essere in pericolo di vita, è l’automobilista dell’altro veicolo. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.