Tragedia nella piccola città in provincia di Palermo in Sicilia. Alex Sirna è morto in un incidente stradale a Ficarazzi. Per lui i soccorritori non hanno potuto far niente, nonostante i tentativi di salvargli la vita e l’intervento tempestivo. L’uomo è morto a solo 31 anni per le ferite gravissime riportate nel terribile schianto che gli è stato fatale.

Fonte foto da Pixabay

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Quello che si sa finora è che il giovane di 31 anni era alla guida della sua Fiat Punto, quando all’improvviso a perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un albero. Purtroppo è morto sul colpo.

Alex Sirna, dopo l’incidente, ha subito ricevuto i soccorsi necessari, con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Ficarazzi e sanitari del 118 intervenuti per cercare di salvargli la vita. Ma arrivati sul luogo dell’incidente i soccorritori non anno potuto far altro che constatare la morte dell’automobilista 31enne.

Gli agenti hanno dovuto subito chiudere il tratto di strada in cui ha avuto luogo il sinistro, per poter effettuare liberamente tutti i rilievi del caso. Sposato da pochi anni, Alex Sirna aveva studiato all’alberghiero di Cefalù, non aveva figli e lavorava per un’azienda dolciaria.

Era abbastanza conosciuto in zona, anche per aver lavorato per qualche tempo presso un bar di Bagheria, comune che si trova nella città metropolitana di Palermo. La comunità si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.

Alex Sirna morto in un incidente stradale a Ficarazzi, i messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, in un momento di dolore. E c’è chi punta il dito contro le strade che non vengono sistemate e che possono essere pericolose.

Fonte foto da Pixabay

L’incidente stradale è solo l’ultimo di una lunga serie di tragedie, il secondo mortale nel giro di 24 ore in Sicilia, dopo la morte di Giuseppe Castello, uomo di 36 anni investito da un’auto pirata a Vittoria.