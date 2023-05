Un episodio davvero straziante è quello accaduto lo scorso mercoledì 26 aprile, nello stato del Colorado. Purtroppo una ragazza chiamata Alexa Bartell ha perso la vita a 20 anni, dopo che qualcuno ha lanciato un masso sulla sua auto, mentre tornava a casa da lavoro.

Una sua amica, che in quei minuti era al telefono con lei, è arrivata sul posto dopo non aver più sentito la sua voce e si è trovata davanti alla scena straziante.

Erano le 22.45 di mercoledì 26 aprile. Alexa era alla guida della sua macchina e stava tornando a casa dopo il suo turno di lavoro. Viveva nello stato del Colorado.

Stavano parlando delle solite cose e fino a quel momento, per entrambe sembrava essere una serata come le altre. La giovane le stava parlando di cosa le era accaduto in quella giornata.

Quando all’improvviso, la sua amica non ha sentito più la sua voce. Ha provato a chiamarla più volte, ma non avendo mai ricevuto una risposta, ha deciso di localizzare il suo telefono.

Una volta arrivata sul posto, ha fatto la straziante scoperta. La ragazza purtroppo era già senza vita, dopo che un masso ha colpito la sua auto, senza lasciarle scampo. Ha chiesto il tempestivo intervento delle forze delle ordine.

Le indagini per il decesso di Alexa Bartell

Gli agenti, vista la gravità di questo sinistro, che sembra essere avvolto nel mistero, sono presto intervenuti ed ovviamente, hanno avviato tutte le indagini del caso.

Hanno deciso di offrire una ricompensa di 17 mila dollari a chi li aiuta a trovare il colpevole. Per loro una persona, che al momento non ha ancora un’identità, ha lanciato quel masso dal cavalcavia, credendo fosse un gioco.

La famiglia di Alexa e tutti quelli che l’hanno conosciuta, ora sono in lutto vista la straziante perdita subita. Sperano solo di poter capire chi ha commesso un gesto così malvagio e grave. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.